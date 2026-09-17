„Starnacht aus der Wachau“: Schöneberger + Sigl live auf ORF

Vor der malerischen Kulisse der Weltkulturerbe-Region mit ihrem einzigartigen Ambiente begrüßen Barbara Schöneberger und Hans Sigl am Samstag, dem 19. September 2026 , live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON wieder zur „Starnacht aus der Wachau“ in Rossatzbach/Arnsdorf an der Donau. Es wird ein glanzvoller Abschluss der „Starnacht“-Saison mit vielen Premieren.

Die letzte „Starnacht“ des Jahres ist zugleich das erste Mal für zahlreiche Stars: Nach etwa neun Jahren Pause kehrt der Graf mit Unheilig zurück und wird zum ersten Mal die „Starnacht“-Bühne betreten. Auch die US-amerikanische Pop- und Schlagersängerin Peggy March, Joey Heindle , Singer-Songwriterin NESS und die deutschen Bands Kuult und Milllionen sowie Lucas Fendrich geben ihr „Starnacht“-Debüt. Beim „Starnacht“-Saisonfinale auf der Bühne – eingebettet zwischen Weinterrassen und der Donau, mit Blick auf die Burgruine Dürnstein – stehen außerdem Glasperlenspiel, Julia Buchner, Josh., Marina Marx und Nino de Angelo sowie Anna-Carina Woitschack, Chris Steger, Francine Jordi und Thorsteinn Einarsson . Ebenfalls eine Premiere feiert die „Starnacht aus der Wachau“ im SRF, das ab 2026 die Erfolgsshow – neben dem MDR – als Eurovisionsshow zeigt.

Die Starnacht live und on demand auf ORF ON

Auf ORF ON können Fans bei der „Starnacht“ auch wieder via Live-Stream dabei sein – sei es im Auto, in den Öffis oder im Schanigarten. Und das für 30 Tage bereitgestellte Video-on-Demand macht es möglich, die schönsten Momente des Events auch im Nachhinein zu genießen.

Das ORF-ON-Format „Starnacht Backstage“ liefert wieder lockere und unterhaltsame Interviews direkt vor dem Start der „Starnacht aus der Wachau“. Mit spannenden Anekdoten, persönlichen Einblicken und humorvollen Momenten gewährt Marcel Kilic in Backstage-Gesprächen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und ergänzt die glamouröse Show um eine besondere Facette.