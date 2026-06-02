"Steckerlfischfiasko": Kinotour mit den Stars - Die Termine

"Steckerlfischfiasko", die zehnte Verfilmung der Eberhofer-Reihe nach den beliebten Vorlagen von Bestsellerautorin Rita Falk und unter der Regie von Ed Herzog, kommt am 13. August 2026 in die Kinos. Die Stars Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff lassen es sich aus diesem Anlass nicht nehmen, bei einigen Terminen persönlich mit dem Publikum die Kinosäle zu teilen. Den Auftakt in Österreich bildet die Premiere am 12.08. 2026 im Cineplexx Millennium City in Wien, bevor die Reise mit weiteren 4 Stopps am 15.08. und 16.08. in Salzburg, Regau, Pasching und Linz fortgesetzt wird.

Wir fassen für euch im folgenden Artikel alle Österreich- und Deutschland-Termine zusammen, bei denen ihr Eberhofer, Birkenberger und Susi live erleben könnt.