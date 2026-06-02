"Steckerlfischfiasko": Kinotour mit den Stars - Die Termine
"Steckerlfischfiasko", die zehnte Verfilmung der Eberhofer-Reihe nach den beliebten Vorlagen von Bestsellerautorin Rita Falk und unter der Regie von Ed Herzog, kommt am 13. August 2026 in die Kinos. Die Stars Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff lassen es sich aus diesem Anlass nicht nehmen, bei einigen Terminen persönlich mit dem Publikum die Kinosäle zu teilen. Den Auftakt in Österreich bildet die Premiere am 12.08. 2026 im Cineplexx Millennium City in Wien, bevor die Reise mit weiteren 4 Stopps am 15.08. und 16.08. in Salzburg, Regau, Pasching und Linz fortgesetzt wird.
Wir fassen für euch im folgenden Artikel alle Österreich- und Deutschland-Termine zusammen, bei denen ihr Eberhofer, Birkenberger und Susi live erleben könnt.
Kino-Termine zu den Stopps in Österreich
Mittwoch, 12.08. WIEN
- Cineplexx Millennium City (Premiere), 20:00 Uhr
Samstag, 15.08. SALZBURG
- Cineplexx Salzburg, 19:15 Uhr
Sonntag, 16.08. REGAU / PASCHING / LINZ
- Star Movie Regau, 12:30 Uhr
- Cineplexx Linz, 16:45 Uhr
- Hollywood Megaplex Pasching, 19:30 Uhr
Tickets können hier erworben werden.
Kino-Termine zu den Stopps in Deutschland
Montag, 10.08. MÜNCHEN
- Weltpremiere Mathäser, 19:00 Uhr
- Arri Kino, 20:45 Uhr
Dienstag, 11.08. NEUFAHRN / LANDSHUT
- Cineplex Neufahrn, 15:00 Uhr
- Kinopolis Landshut, 20:00 Uhr
Donnerstag, 13.08. AICHACH / AUGSBURG
- Cineplex Aichach, 18:00 Uhr
- CinemaxX Augsburg
- Lechflimmern (Open Air) Augsburg, 20:00 Uhr
Freitag, 14.08. NEU-ULM / INGOLSTADT
- Dietrich Theater Neu-Ulm
- Altstadtkinos Ingolstadt
- CineStar Ingolstadt
Samstag, 15.08. BAD AIBLING / ROSENHEIM
- Aibvision Bad Aibling, 14:00 Uhr
- Kinopolis Rosenheim, 15:30 Uhr
Montag, 17.08. PASSAU / DEGGENDORF / STRAUBING
- Cineplex Passau, 17:00 Uhr
- Lichtspielhaus Deggendorf
- Citydom Straubing, 19:30 Uhr
Dienstag, 18.08. REGENSBURG / NÜRNBERG
- Regina Regensburg, 16:45 Uhr
- Admiral Nürnberg, 18:45 Uhr
- Cinecitta Nürnberg, 19:30 Uhr
Mittwoch, 19.08. LEIPZIG / BERLIN
- CineStar Leipzig
- Regina Leipzig
- Kant Berlin, 19:15 Uhr
- Zoo Palast Berlin, 19:45 Uhr
Tickets können hier erworben werden.