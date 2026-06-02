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"Steckerlfischfiasko": Kinotour mit den Stars - Die Termine

Drei Personen und ein Hund sitzen an einem Tisch mit Fisch, blutigem Golfschläger und Ball.
Franco Schedl
Franco Schedl
02.06.26, 09:21
Eberhofer, Birkenberger und Susi kommen persönlich in die österreichischen Kinos.

"Steckerlfischfiasko", die zehnte Verfilmung der Eberhofer-Reihe nach den beliebten Vorlagen von Bestsellerautorin Rita Falk und unter der Regie von Ed Herzog, kommt am 13. August 2026 in die Kinos. Die Stars Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff lassen es sich aus diesem Anlass nicht nehmen, bei einigen Terminen persönlich mit dem Publikum die Kinosäle zu teilen. Den Auftakt in Österreich bildet die Premiere am 12.08. 2026 im Cineplexx Millennium City in Wien, bevor die Reise mit weiteren 4 Stopps am 15.08. und 16.08. in Salzburg, Regau, Pasching und Linz fortgesetzt wird.

Wir fassen für euch im folgenden Artikel alle Österreich- und Deutschland-Termine zusammen, bei denen ihr Eberhofer, Birkenberger und Susi live erleben könnt.

"Steckerlfischfiasko" Trailer zum neuen Eberhofer ist da!

Kino-Termine zu den Stopps in Österreich

Mittwoch, 12.08. WIEN
- Cineplexx Millennium City (Premiere), 20:00 Uhr

Samstag, 15.08. SALZBURG
- Cineplexx Salzburg, 19:15 Uhr

Sonntag, 16.08. REGAU / PASCHING / LINZ
- Star Movie Regau, 12:30 Uhr
- Cineplexx Linz, 16:45 Uhr
- Hollywood Megaplex Pasching, 19:30 Uhr

Tickets können hier erworben werden.

Kino-Termine zu den Stopps in Deutschland

Montag, 10.08. MÜNCHEN

  • Weltpremiere Mathäser, 19:00 Uhr
  • Arri Kino, 20:45 Uhr

Dienstag, 11.08. NEUFAHRN / LANDSHUT

  • Cineplex Neufahrn, 15:00 Uhr
  • Kinopolis Landshut, 20:00 Uhr

Donnerstag, 13.08. AICHACH / AUGSBURG

  • Cineplex Aichach, 18:00 Uhr
  • CinemaxX Augsburg
  • Lechflimmern (Open Air) Augsburg, 20:00 Uhr

Freitag, 14.08. NEU-ULM / INGOLSTADT

  • Dietrich Theater Neu-Ulm
  • Altstadtkinos Ingolstadt
  • CineStar Ingolstadt

Samstag, 15.08. BAD AIBLING / ROSENHEIM

  • Aibvision Bad Aibling, 14:00 Uhr
  • Kinopolis Rosenheim, 15:30 Uhr

Montag, 17.08. PASSAU / DEGGENDORF / STRAUBING

  • Cineplex Passau, 17:00 Uhr
  • Lichtspielhaus Deggendorf
  • Citydom Straubing, 19:30 Uhr

Dienstag, 18.08. REGENSBURG / NÜRNBERG

  • Regina Regensburg, 16:45 Uhr
  • Admiral Nürnberg, 18:45 Uhr
  • Cinecitta Nürnberg, 19:30 Uhr

Mittwoch, 19.08. LEIPZIG / BERLIN

  • CineStar Leipzig
  • Regina Leipzig
  • Kant Berlin, 19:15 Uhr
  • Zoo Palast Berlin, 19:45 Uhr

Tickets können hier erworben werden.

Franco Schedl, film.at, fs
Aktualisiert vor 3 Minuten