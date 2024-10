Stefan Raab (57) hat im September mit einem heißerwarteten Showkampf gegen Regina Halmich (47) sein TV-Comeback gefeiert. Doch dabei soll es nicht bleiben, auch wenn seine aktuelle Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" seit wenigen Wochen exklusiv über den Streamingdienst RTL+ zu sehen ist. Noch in diesem Jahr soll es im linearen Programm von RTL ein weiteres TV-Event mit Raab geben.

"Mehrere Stefan-Raab-Abende" in den kommenden Monaten geplant

Das hat Stephan Schmitter, Chef von RTL Deutschland, der dpa erklärt. "Außerdem wird es im ersten Quartal 2025 gleich mehrere Stefan-Raab-Abende auf RTL geben, mit seiner ganzen kreativen Palette und in außergewöhnlichen Setups", heißt es weiter. Derzeit werde mit Raab und dessen Team an letzten Details gefeilt. Zu weiteren Raab-Plänen bei RTL wolle man sich erst zu gegebener Zeit äußern, teilte ein Sprecher des Senders auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news mit.

Angaben, worum es jeweils gehen soll, oder genaue Sendetermine, gibt es derzeit also nicht. "Je früher, desto besser", heiße es laut "Bild" bei dem Sender, wie man aus Raabs Umfeld erfahren haben möchte. Noch für 2024, spätestens ab kommendem Januar, seien Ausstrahlungen geplant. Demnach werde vermutet, dass Raab sich den Sendeplatz am Mittwochabend schnappen könnte, nachdem die aktuelle "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel beendet ist.