"Steinerei" als "Passionsprojekt" für zwei gebürtige Kärntner

2015 haben die gebürtigen Kärntner Andreas Bitzan und Alexander Leitner als Schüler das erste Mal die "Steinerei" organisiert. Damals war es den beiden in Klagenfurt erfolgreich gelungen, etwa 450 Personen in den größten Saal im Wulfenia-Kino der Kärntner Landeshauptstadt zu locken. Nun sind die beiden leidenschaftlichen Brickfilmer erneut mit der Organisation des “Passionsprojekts” betraut.

“Ein Brickfilm ist ein Riesenaufwand. In einem fünfminütigen Film stecken Monate an Arbeit. Wir wissen das aus eigener Erfahrung. Diese kleinen Filme, die so viel Aufwand erfordern, haben sonst keine große Bühne”, meint Andreas in einer Presseaussendung.