"Stranger Things": 4. Staffel kommt später, soll aber besser sein als je zuvor

Darüber hinaus hat Netflix auch schon mitgeteilt, dass Brett Gelman und Priah Ferguson in Staffel 4 zur Stammbesetzung der Serie gehören. Gelman spielt den Wissenschaftler und Verschwörungstheoretiker Murray Bauman und Ferguson ist in der Serie die lästige kleine Schwester von Lucas Sinclair. Sicher ist auch, dass die Handlung diesmal nicht mehr ausschließlich in der Kleinstadt Hawkins, Indiana, spielen wird. Denn bekanntlich haben Eleven (Millie Bobby Brown) und die Familie Byers – Joyce (Winona Ryder), Jonathan (Charlie Heaton) und Will (Noah Schnapp) – die Stadt verlassen. Zudem ist Hopper in Russland gefangen.

Nicht mehr ganz so sicher ist, dass wieder rund ein Jahr vergangen ist. Es könnte aufgrund der Verzögerungen auch ein längerer Zeitraum sein, um so mit dem Alter der Darsteller in der Serie mitzuhalten. Ursprünglich gab es Fan-Theorien, dass die Handlung im Jahr 1986 spielt und die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl eine Rolle spielt.