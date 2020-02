"Stranger Things": Warum spoilert Netflix das Schicksal von Hopper?

Marketingstrategie, um Fokus auf neue Fan-Theorien zu lenken

Warum lässt also Netflix diese Bombe schon jetzt platzen? Dahinter steckt wohl die Strategie, das Gespräch über die Serie am Köcheln zu halten. Denn bisher kreisten die meisten Fan-Theorien um die Frage, ob Hopper lebt oder nicht. Auch nach der ersten Staffel hat Netflix relativ rasch offenbart, dass Eleven lebt und in der zweiten Staffel zurückkehren wird. Damit war die Bahn frei für wilde Spekulationen, wie die Geschichte wohl weitergehen wird. Auch diesmal dürfte Netflix wohl das Ziel verfolgen, den Fokus auf die eigentliche Geschichte der vierten Staffel zu lenken – und weg von der Frage, ob Hopper nun tot ist oder nicht.

Hopper lebt also. Damit ist auch diesmal der Weg frei für Spekulationen über die Handlung der vierten Staffel. Dennoch werden die Fan-Theorien nach dem Teaser wohl weiterhin um Hopper und seine Gefangenschaft in Russland kreisen. Offensichtlich haben die Russen ein ähnliches Programm zur Erforschung des Upside-Down und sogar einen eigenen Demogorgon. Was haben sie vor? Und kann Hopper den Russen entkommen?

Mindestens ebenso spannend ist aber die Frage, wie es in Amerika weitergeht: Eleven (Millie Bobby Brown) ist mit der Familie Byers – Joyce, Jonathan (Charlie Heaton) und Will (Noah Schnapp) – aus Hawkins, Indiana, weggezogen. Wohin? Und was ist mit dem Rest der Gang? Mike (Finn Wolfhard) und Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery) und Robin (Maya Hawke) sind in Hawkins geblieben. Eleven und ihre Freunde sind eigentlich die zentralen Figuren der Serie, nicht Hopper!

Schließlich sollte in der nächsten Staffel auch die Geschichte rund um Kali (alias: Eight) und die anderen Kinder, mit denen Dr. Brenner in den Hawkins Labs experimentiert hat, weitererzählt werden. Das letzte Mal ging dieser interessante Handlungsstrang völlig unter.