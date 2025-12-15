Alles, was wir je über das Upside Down angenommen haben, war völlig falsch… Mit einem Twist, den niemand kommen sah, endete nämlich Ausgabe 1 von "Stranger Things"- Staffel 5 und liefert somit einen weiteren Grund, sich auf Weihnachten zu freuen. Am am 26. Dezember gibt es nämlich in der sogenannten Ausgabe 2 drei weitere Folgen. Als Einstimmung darauf wurde nun von Netflix ein Trailer dazu veröffentlicht:

Werden es die Freundinnen und Freunde mit vereinten Kräften schaffen – dank Wills neuen Fähigkeiten und der Hilfe von Elfs verlorener "Schwester" Kali alias Acht –, Vecna aufzuspüren und zu vernichten? Einen ersten Eindruck liefert der Trailer, bevor am 1. Januar das große Finale das Schicksal unserer Hawkins-Helden und Heldinnen besiegelt.

Stranger Things findet mit Staffel 5 seinen Abschluss: Ausgabe 1 (4 Folgen) startete am 27. November, Ausgabe 2 (3 Folgen) am 26. Dezember und das große Finale an Neujahr. Die Folgen erscheinen jeweils um 2:00 Uhr (nachts) MEZ.