"Stranger Things"-Staffel 5: Fünf Fakten zum "neuen" Vecna

Was erwartet die Serienfans auf Netflix bei der Version "Vecna 2.0"? Das Monster kehrt etwas verändert zurück.

Die Duffer-Brüder führen uns in der fünften Staffel ihres Netflix-Hits "Stranger Things" ein letztes Mal nach Hawkins und in die Horrorwelt von Upside Down, wo das Monstrum namens Vecna haust. Dieser gefährliche Gegenspieler droht die Welt ins Chaos zu stürzen, obwohl er eigentlich von Elf und ihrem Team eigentlich bereits zurückgedrängt wurde. Das eindrucksvolle Erscheinungsbild des Horrorwesens hat sich seit Staffel 4 übrigens in einigen wichtigen Punkten geändert. Wir wollen euch hier auf die neue Vecna-Optik einstimmen und fünf Hintergrundinfos dazu geben.

Vecna im Vollbildmodus In der fünften Staffel kehrt Vecna mit einem "neuen, verbesserten Körper" zurück, nachdem er am Ende der vierten Staffel schwer verletzt wurde. Das VFX-Team nannte diese Version "Vecna 2.0". Für diese neue Staffel wurden nur Vecnas Kopf, seine Schultern und sein rechter Arm mit Prothesen versehen. Der Rest seines Körpers bestand aus einem hautengen Lycra-Anzug mit Tracking-Markern. So konnte das VFX-Team den Rest digital erstellen, einschließlich der neuen „transparenten“ Elemente.

Jamie Campbell Bower und seine Prothesen Jamie Campbell Bower verbrachte insgesamt rund 70 Stunden in der Maske, um sich mithilfe von Prothesen in Vecna zu verwandeln. Er trug maßgefertigte Kontaktlinsen und Zahnprothesen, die ihm maximale Mimik und Ausdruckskraft ermöglichten. Die Zeit für seine Transformation war in dieser Staffel beträchtlich kürzer, da sich das Team für Maskenbildeffekte unter der Leitung von Barrie Gower diesmal nur um die obere Hälfte seines Körpers kümmern musste, wobei drei bis vier Teammitglieder gleichzeitig an Bowers Verwandlung arbeiteten.

Schulterpolster für die Statur Um Vecnas neue, digital verbreiterte Silhouette glaubwürdig zu gestalten, trug Jamie Campbell Bower ein besonderes Croptop mit speziell angefertigten Pads an den Seiten und Schultern. Diese Pads verliehen ihm eine breiter wirkende Körperhaltung – ähnlich der eines Football-Spielers – und halfen dem VFX-Team, seine digitale Form präzise zu erfassen und zu erweitern.

Vollständig neu modelliertes Gesicht Für Staffel 5 wurden Vecnas Gesicht, seine Schultern und seine Handprothesen komplett neu modelliert – nichts wurde aus der vierten Staffel wiederverwendet. Das neue Design schloss verbrannte, verkohlte Bereiche und offene Wunden ein, die seine Verletzungen vom Ende der vorherigen Staffel widerspiegeln. Farblich gekennzeichnete Kletterpflanzen Das Bemalen von Vecnas neuem Gesicht war eine echte Herausforderung. Jede Ranke und jeder Tentakel wurde sorgfältig farbcodiert (manche violett, manche rot, manche dunkel), um einen klaren, übersichtlichen Look zu schaffen und es dem VFX-Team zu ermöglichen, den Fluss des Designs nachzuvollziehen.

Wann ist "Stranger Things"-Staffel 5 zu sehen? Die finale Staffel erscheint in drei Teilen: Volume 1 mit vier Folgen startet in Österreich und Deutschland am 27. November um 2:00 Uhr nachts auf Netflix. Volume 2 mit drei weiteren Folgen folgt am 26. Dezember, ebenfalls mitten in der Nacht. Das große Serienfinale steht ab der Silvester-Nacht 2025/26 zur Verfügung.