"Stranger Things": Dreharbeiten der 4. Staffel haben begonnen

Die Dreharbeiten zur mit Spannung erwarteten vierten Staffel von "Stranger Things" haben begonnen. Darüber hinaus hat Netflix heute auch mitgeteilt, dass Brett Gelman und Priah Ferguson in der neuen Staffel zur Stammbesetzung der Serie gehören. Gelman spielt den Wissenschaftler und Verschwörungstheoretiker Murray Bauman und Ferguson ist in der Serie die lästige kleine Schwester von Lucas Sinclair. Beide Charaktere werden also öfter zu sehen sein und wohl auch wichtige Rollen in der vierten Staffel übernehmen.