"Stranger Things": Ein Sommer voller Action im finalen Trailer

Die offizielle Zusammenfassung der dritten Staffel: "Es ist 1985 in Hawkins, Indiana, und der Sommer wird heiß. Die Schule ist vorbei, eine brandneue Shopping-Mall hat in der Stadt eröffnet und die Hawkins Clique steht an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Romantische Gefühle sprießen und machen die Beziehungen in der Gruppe nicht einfacher. Die Clique muss die Pubertät durchleben ohne sich dabei auseinanderzuleben. Währenddessen droht neue Gefahr. Die Bedrohung der Stadt durch alte und neue Feinde erinnert Eleven und ihre Freunde daran, dass das Böse niemals schläft. Es entwickelt sich weiter. Nun muss die Clique zusammenhalten, um zu überleben, und sich daran erinnern, dass Freundschaft immer stärker ist als Furcht."

Hier ist auch noch der Trailer im englischen Original: