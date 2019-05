Stranger Things: Was wir über Staffel 3 bisher wissen

Was war los im Jahr 1985

Die Kinohits des Jahres 1985 waren "Zurück in die Zukunft" und "Die Goonies", die der Spielberg-affinen Welt sehr nahe stehen. Aber auch "Rambo 2", "Breakfast Club" und "Nightmare on Elm Street 2" prägten dieses Kinojahr. Nachdem in der letzten Staffel "Ghostbusters" eine Rolle gespielt hat, könnten Reminiszenzen an diese Filme vorkommen. Auf VHS-Videokassetten waren aber auch einige Horrorfilme recht populär: "Zombie 2" (Original: Day of the Dead") von George Romero, der Spukhausfilm "House" oder der B-Movie-Schocker "Re-Animator".

In den Trailern wurden die Songs "Home Sweet Home" von Mötley Crüe aus dem Jahr 1985, "Baba O'Riley" von The Who (möglicherweise ein Hinweis auf die populäre 80er-Serie " Miami Vice") und "Moving in Stereo" von The Cars verwendet.