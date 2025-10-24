Netflix steht offenbar vor einer Premiere: Der Streamingriese will das Finale seiner Erfolgsserie "Stranger Things" in die Kinos bringen - ein Novum für den Anbieter.

Die achte und letzte Episode der fünften Staffel soll nach Informationen des Branchenblogs "Puck" zeitgleich mit dem Streaming-Start auch in US-amerikanischen Kinos gezeigt werden. Geplant sei die Ausstrahlung über die Kinokette AMC und weitere Partner.

In den USA startet die Staffel am 26. November, das Finale erscheint am 31. Dezember auf Netflix. In Österreich und Deutschland beginnt die Ausstrahlung einen Tag später - das Finale läuft hierzulande am 1. Januar 2026 um 2 Uhr morgens. Ob es auch in unseren Kinos gezeigt wird, ist bislang offen.