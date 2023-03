"Stranger Things": Netflix-Serie wird zum Theaterstück

Der Netflix-Hit "Stranger Things" wird in London zum Theaterstück. Unter dem Titel "Stranger Things: The First Shadow" erhält die Mystery-Serie im Londoner West End eine Bühnenadaption, hinter der die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer (39) stecken. Erzählt werden soll eine Vorgeschichte zur Netflix-Show, in der jüngere Versionen der Charaktere um Jim Hopper und die spätere Joyce Byers rund 25 Jahre vor den bekannten Ereignissen aus der Serie zu sehen sind. Inszeniert wird das Stück vom dreifach oscarnominierten Regisseur Stephen Daldry ("Billy Elliot - I Will Dance", 62).