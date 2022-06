Haben sich die Macher von "Stranger Things" in Staffel 4 etwa woanders bedient und einige berühmte Motive geklaut? Selbst wenn es so wäre, ist das alles halb so schlimm, denn der Netflix-Hit hat ja seit jeher unser Film- und Bildgedächtnis mit reichlichem Material aus dem 80er-Jahre-Fundus bedient. Auch in den früheren Staffeln gab es zahlreiche Easter-Eggs zu finden – seien es Anspielungen auf "Halloween" oder "Der weiße Hai".