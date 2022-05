Staffel 4 ist so teuer wie keine zuvor

Wie sehr die Kosten für TV-Serien in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen sind, lässt sich gut am Netflix-Hit "Stranger Things" verdeutlichen: Von Staffel zu Staffel ist das Produktionsbudget stark gestiegen, was wohl auch an der wachsenden Popularität der JungdarstellerInnen (vor allem Millie Bobby Brown) und somit deren steigenden Gagen liegen dürfte.

Während die Kosten pro Folge in der ersten Staffel noch bei rund sechs Millionen US-Dollar lagen, gab der Streaming-Riese in der dritten Staffel bereits kolportierte acht Millionen US-Dollar pro Folge aus.

Wenn ihr bereits jetzt in Schnappatmung gerät, dann warnen wir euch an dieser Stelle vor akuter Atemnot vor: Denn laut dem "Wall Street Journal" kostet eine einzelne Episode der vierten Staffel sage und schreibe 30 Millionen US-Dollar! Damit steigt "Stranger Things" in die Riege der teuersten Serien aller Zeiten auf. Und man kann nur erahnen, wie viel sich Netflix die finale fünfte Staffel kosten lassen wird ...