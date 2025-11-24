Wer sich die Wartezeit auf den Start von "Stranger Things"-Staffel 5 verkürzen will, kann jetzt selbst in die Welt der Spekulationen eintauchen. Der HopperGraph (entwickelt von Neo4j und benannt nach Hawkins’ Sheriff Jim Hopper) ist eine interaktive Spielwiese, auf der ihr mit KI-Agenten der Serienfiguren chatten und die spannendsten Theorien durchstöbern könnt – basierend auf echten Diskussionen und Daten aus über 150.000 Reddit-Posts.

Die Analyse zeigt nicht nur, welche Fan-Theorien gerade heiß gehandelt werden, sondern auch, welche Communities in der Vergangenheit mit ihren Spekulationen besonders oft richtig lagen.