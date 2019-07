"Stranger Things": Was bisher geschah und erste Kritiken

Heute ist es soweit: Die acht neuen Episoden der 3. Staffel von " Stranger Things" stehen bei Netflix zum Durchbingen bereit. Wir haben kurz zusammengefasst, was ihr vor dem Einstieg in die dritte Staffel wissen oder euch in Erinnerung rufen solltet.

Erste Kritiken

Die ersten Kritiken der mit Spannung erwarteten Fortsetzung sind weitgehend gut. Viele sprechen sogar von der besten Staffel bisher. Auch der 80er-Jahre-Retro-Style soll wieder stärker in den Vordergrund treten, manche finden die 80er-Jahre-Nostalgie sogar überbordend. In vielerlei Hinsicht ist die neue Staffel mehr Kinofilm als Serie: alles scheint größer und ausgefeilter – aber im positiven Sinne (nicht so wie beim seelenlosen Spielberg-Spektakel "Ready Player One"). Sehr gut kommt auch die Entwicklung der Charaktere an: Es bilden sich interessante Paare, die für Spaß und Spannung sorgen. Zu den bekannten Charakteren kommen auch wieder neue hinzu. Dabei konnte bei den Kritikern vor allem Robin punkten, gespielt von Maya Hawke, der Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke.