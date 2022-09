Streamteam-Podcast: Behind the Scenes. So arbeitet ein Regisseur

Regisseur und Drehbuchautor Anil Özgür verrät im Gespräch mit dem Streamteam, wie man sich eine Ausbildung in diesem Metier vorstellen kann und was an einem Filmset abläuft, sobald "Action!" gerufen wird - ­oder ist bei uns doch ein ganz anderes Kommando-Wort üblich?

Wie wird ein Filmprojekt in Österreich finanziert und welche Stadien durchläuft ein Drehbuch? Wer treibt sich an einem Filmset eigentlich so rum? Und was macht einen guten Schauspieler aus?

Auf all diese und noch viele weitere Fragen gibt diese Podcast-Folge ausführliche, informative und vielleicht sogar verblüffende Antworten.