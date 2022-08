Streamteam-Podcast: Märchenhafte Disney-Welt

Die Filme von Walt Disney zählen definitiv zu unseren prägendsten ersten Fernseh- und Kinoerfahrungen. Genau deswegen schwelgen wir in den Sommerferien nochmal so richtig in Erinnerungen.

Welche sind denn unsere All-Time-Favorites, wie kam’s eigentlich zu dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte und was gehört überhaupt alles zu Disney? Das alles erfährst du in dieser Folge vom Streamteam.

Außerdem testet FunFact-Queen July das Disney-Wissen der ÖsterreicherInnen auf der Straße.