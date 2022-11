Streamteam-Podcast: "Señorita 89": Beauty-Contest als Thriller

Miss und Mister Austria 2021 im Interview

"Señorita 89" erzählt hochspannend über die Schattenseiten von Schönheitswettbewerben. Doch um herauszufinden, wie realistisch das Dargestellte wirklich ist, fragt July dann in einem Doppel-Interview mit Miss und Mister Austria 2021, Linda Lawal und Roman Schindler, nach: wie bereitet man sich auf die Wahl vor, sind Beauty-OPs bei uns ein absolutes No Go, können tatsächlich mächtige Persönlichkeiten Einfluss auf die Miss-Wahlen nehmen und wie verändert sich das eigene Leben nach dem Gewinn des Titels? Diese und noch viele weitere spannende Antworten bekommt ihr in der neuen Folge von Streamteam.

Und außerdem gibt es diesmal noch ein Gewinnspiel für euch.