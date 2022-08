"Dr. Death"-Trailer: True Crime als Thriller-Serie auf Canal+

Unglaublicher Fall des Dr. Duntsch

Eine Geschichte, die so unglaublich erscheint, dass sie unmöglich wahr sein kann, sollte man meinen. Zahlreiche True-Crime-Fans verfolgten den Fall im Rahmen des Podcasts "Dr. Death", 2021 brachte Regisseur Patrick Macmanus ("The Girl From Plainville") die Geschichte dann als Serie auf die Bildschirme.

Dr. Duntsch (Joshua Jackson) ist ein junger, aufstrebender Chirurg, der in Texas erfolgreich seine eigene Praxis aufgebaut hat. Arrogant aber doch charmant, gilt er als einer der Top-AnwärterInnen im Bereich der Neurochirurgie. Bald wird allerdings auffällig, dass immer mehr PatientInnen seinen OP mit dramatischen bleibenden Schäden verlassen, wenn sie denn gar noch am Leben sind.

Über acht Folgen hinweg versuchen hier zwei seiner Arztkollegen, Robert Henderson (Alec Baldwin) und Randall Kirby (Christian Slater), dem Geheimnis des Chirurgen auf die Spur zu kommen und "Dr. Death" aufzuhalten. Dabei werden sie von der jungen Staatsanwältin Michelle Shughart (Anna Sophia Robb) unterstützt und stoßen gemeinsam auf die grausame Wahrheit.

Nicht nur die unglaubliche Story, sondern auch die meisterhaft ausgewählte Besetzung trugen zum Erfolg der StarzPlay-Produktion bei: Sie schafften ein Serienerlebnis, das direkt unter die Haut geht und die ZuschauerInnen garantiert nicht mehr loslässt.



Ab 1. September ist die erste Staffel von "Dr. Death" mit 8 Folgen auf CANAL+ zu sehen.