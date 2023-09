Streamteam-Podcast: "Vienna Calling"-Doku zur Wiener Musikwelt

Egal wie gut ihr die Wiener Musikwelt kennt - diese Doku wird euch bestimmt noch Überraschungen bieten!

Nino aus Wien und Voodoo Jürgens sind einfach Kultfiguren aus der Wiener Musikwelt und mit ihren Namen kann man nicht nur in Österreich etwas anfangen. Doch wie sieht es zum Beispiel mit Kerosin95, gebenedeit oder ZINN aus?

Regisseur Philipp Jedicke diesmal zu Gast beim StreamTeam, denn: July und Franco wollen's genauer wissen, was ihn als Deutschen so sehr an unseren heimischen Musiker:innen fasziniert. Mit "Vienna Calling" hat er ein sogenanntes Doku-Musical gedreht, bei dem natürlich die Songs die wichtigsten Rollen spielen. So gut wie alle Facetten und Musikstile sind hier vertreten.

Außerdem bewegen wir uns durch fast alle Bezirke der Stadt und die Kamera fängt besonders eindrucksvolle Wien-Bilder ein – egal, ob Schafstall, Höhenstraße, Peepshow oder Kanalisation.

Mit dabei sind unter anderem die rappenden Geschwister von ESRAP, der Falco-inspirierte Musiker Gutlauniger, die Performerin Lydia Haider oder Samu Casata, und Stefanie Sargnagel schaut auch kurz vorbei.

Also hört rein - und wir erlauben euch ausdrücklich das Mitsingen!

Hier findet ihr noch alle erwähnten Film- und Serientipps zusammengefasst:

"Falco – Verdammt, wir leben noch" (2007)

"Nashville" (2012)

"Zoe's Extraordinary Playlist" (2020)

"Hotel Rock'n'Roll" (2016)

Viel Spaß!