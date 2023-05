Kommt Staffel 2 von "Stumm"?

Bisher ist nichts darüber bekannt, ob Netflix die Serie verlängern wird. Die Chancen stehen jedoch nicht allzu gut, denn "El Silencio", wie "Stumm" im Original heißt, ist eindeutig als Miniserie angelegt und von Beginn an auch so von Netflix kommuniziert worden. Zudem bietet das Staffelfinale ein rundes Ende, das so gut wie alle Fragen beantwortet.

Entscheidet sich Netflix überraschenderweise also doch für eine zweite Staffel, müsste die Story einen vollkommen neuen Ansatz finden und andere Aspekte aus dem Leben von Sergio in den Fokus stellen. Interessant und spannend wäre das aber durchaus.