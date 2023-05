Das ist wirklich in der Mordnacht passiert:

Während Blanca ihren Sohn aus guter Absicht wegen seiner Aggressionsprobleme medizinisch behandelte, empfand Sergio das nicht als Behandlung und fühlte sich wie ein Versuchskaninchen in einem Experiment. Deshalb nahm er auch immer öfter seine Pillen nicht und wurde zunehmend aufbrausend.

Eines Abends, als er wieder seine Medikamente nicht genommen hatte, sprach er seine Mutter wütend auf die Pillen an und es entbrannte ein Streit zwischen den beiden. Sergio stach auf dem Balkon mit einem Messer auf seine Mutter ein, weshalb sie in die Tiefe stürzte und starb. Kurz daraufhin, warf er auch seinen Vater über das Geländer des Balkons. Wieso wir das wissen? Noa hat an dem Abend alles mitbekommen und Ana in das Geheimnis eingeweiht.

Sergio ist also tatsächlich zurecht für den Doppelmord verurteilt worden.