Großes Jubiläum für die Serie: Die Dreharbeiten zur Telenovela "Sturm der Liebe" begannen am 1. August 2005. Wenig später, am 26. September, wurde die erste Folge im Nachmittagsprogramm des Ersten ausgestrahlt. Seit inzwischen 20 Jahren begeistert das Format ein Millionenpublikum mit romantischen Verwicklungen, unerwarteten Wendungen und viel Herzklopfen vor der malerischen Kulisse des bayerischen Voralpenlandes. Ein paar Daten, Zahlen und Fakten zum Jubiläum.

Die Produktion startete unter dem Arbeitstitel "Projekt Aschenputtel" und sollte laut "Bavaria Film" ursprünglich nur 100 Folgen umfassen, bald sind es 4.500 Episoden. "Der anhaltende Erfolg und der Zuspruch unserer Fans motivieren uns, weiterhin packende Geschichten am Puls der Zeit zu erzählen", so der Produzent anlässlich des 20-jährigen Jubiläums.

Großer internationaler Erfolg

Die Telenovela spielt im fiktiven Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" in der ebenso fiktiven Gemeinde Bichlheim, die in der Nähe von Bad Tölz in Oberbayern angesiedelt ist. Die Serie zeichnet sich durch eine Mischung aus Romantik, Drama, Humor und Selbstironie aus und erzählt in längeren Handlungssträngen Märchen-ähnliche Liebesgeschichten mit vielen Bezügen zu früheren Staffeln. Etliche Figuren sind im Laufe der Serie aber auch gestorben, davon einige durch Mord. Mehrmals kam es zu Vergiftungen und Entführungen.

Die Serie ist die erfolgreichste Telenovela Europas. Sie wurde in 51 Länder verkauft und läuft als "Tempesta d'amore" in Italien, "Le Tourbillon de l'Amour" in Belgien oder "Ástareldur" in Island. Auf Französisch, Tschechisch, Slowakisch und Ungarisch gibt es die Episoden unter anderem zu sehen.