Die ARD-Serie "Sturm der Liebe" erreicht einen besonderen Meilenstein: Am 18. November 2025 flimmert die 4500. Folge über die Bildschirme. Im Zentrum des Jubiläums stehen Hildegard (Antje Hagen) und Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer), die ihr 50-jähriges Ehejubiläum feiern und noch einmal vor den Altar treten. Für das Fest reisen fünf besondere Gäste an den Fürstenhof: Sohn Alexander (Gregory B. Waldis), Enkel Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), Clara Lechner (Jeannine Michèle Wacker), Nicole Alves (Dionne Wudu) und Alfons' Bruder Günther Sonnbichler (Johann Schuler).

Antje Hagen und Sepp Schauer zeigen sich gerührt von der besonderen Ehre. "Nach so vielen Hochzeiten, die wir im Fürstenhof schon hatten, ist es etwas ganz Besonderes, nun auch die eigene 'goldene' feiern zu dürfen", erklärt Sepp Schauer dem Sender. Seine Kollegin pflichtet ihm bei: "Es ist wirklich schön, für so ein Ereignis im Mittelpunkt zu stehen. Wir schätzen uns privat genauso wie als Kollegen - das merkt man einfach."