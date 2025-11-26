Am Fürstenhof geht es bald heiß her. Gleich zwei neue Gesichter sorgen für Aufregung in der ARD-Erfolgstelenovela "Sturm der Liebe": Frederik Bott (33) übernimmt die Rolle des Försters Marlon Ständler, und Krista Birkner (geb. 1967) kehrt als Sophia Wagner zurück. Die Fans dürfen sich auf jede Menge Drama, Gefühlschaos und unerwartete Wendungen freuen. Der Schauspieler ist erstmals in Folge 4533 in Bichlheim zu sehen, die voraussichtlich am 30. Januar 2026 ausgestrahlt wird. Schon sein erster Arbeitstag im Wald wird zum Fiasko: Marlon gerät mit einer engagierten Pflanzenschützerin aneinander - ausgerechnet Fanny Schätzl (Johanna Graen, geb. 1990). Während der Förster sofort Feuer und Flamme für die junge Frau ist, kann sie mit seiner direkten Art zunächst gar nichts anfangen.

Liebe auf den zweiten Blick Doch die gemeinsame Leidenschaft für die Natur bringt die beiden immer wieder zusammen. Langsam beginnt Fanny hinter Marlons rauem Charme einen Menschen zu entdecken, der sie wirklich versteht. Einen, auf den sie sich verlassen kann. Das bleibt auch Kilian Rudloff (Anthony Paul, geb. 1985) nicht verborgen - Eifersucht keimt auf. Bott, der bereits in Produktionen wie "Die Rosenheim-Cops", "Die Bestatterin", "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" und "Soko Stuttgart" zu sehen war, freut sich über seine neue Rolle. "Marlon sagt, was er denkt, und trägt sein Herz auf der Zunge - diese Direktheit und Ehrlichkeit sind genau das, was ich an der Rolle so schätze", verrät der Schauspieler laut Pressemitteilung. Besonders die schlagfertigen Wortgefechte machen ihm Spaß: "Die entstehen durch Marlons authentische, offene Art - genau das macht die Szenen so lebendig."

Sophia Wagner steigt wieder ein Noch früher, ab Folge 4524 - voraussichtlicher Sendetermin 16. Januar 2026 -, gibt es ein Comeback zu feiern: Krista Birkner kehrt als Sophia Wagner an den Fürstenhof zurück. Und sie kommt nicht mit leeren Händen. Sophia hat Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer, 61) seine Fürstenhof-Anteile abgekauft - eine Nachricht, die die anderen Anteilseigner in helle Aufregung versetzt. Doch entgegen aller Erwartungen hat Sophia keine neue Intrige im Sinn. Im Gegenteil: Die Ereignisse haben sie verändert. Sie kehrt mit einem positiven Vorsatz zurück und will beweisen, dass sie sich gewandelt hat. Ob ihr das gelingt - besonders gegenüber Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 61) - bleibt vorerst offen.

Krista Birkner: "Sophia kehrt für die Liebe zurück" "Sophia kehrt für die Liebe an den Fürstenhof zurück - allerdings auch mit Fürstenhof-Anteilen im Gepäck", erklärt Krista Birkner dazu. "Es ist eine Freude diese Figur weiterhin verkörpern zu dürfen, ihre verletzliche Seite zu zeigen und sie durch stürmische Zeiten zu begleiten." "Sturm der Liebe" läuft in der Regel montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und ist vorab in der Mediathek zu sehen.