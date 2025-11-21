"Sunrise on the Reaping": Trailer zum neuen "Tribute von Panem"

Gut ein Jahr vor dem Kinostart bekommen Fans endlich einen ersten ausführlichen Blick auf die neueste Verfilmung aus Suzanne Collins' erfolgreichem "Die Tribute von Panem"-Universum. Das Prequel "Sunrise on the Reaping" spielt 24 Jahre vor den Ereignissen der ursprünglichen Saga und führt zurück nach Panem - ausgerechnet am Morgen der Auslosung für die 50. Hungerspiele, besser bekannt als das zweite Quarter Quell, eines der brutalsten Kapitel der gesamten Spielgeschichte.

Der Trailer beginnt in Distrikt 12 und zeigt die schicksalhafte Ziehung, die das Leben des jungen Haymitch Abernathy (Joseph Zada) für immer verändern wird. Der Film erzählt die düstere Vorgeschichte des Mentors von Katniss Everdeen und Peeta Mellark - einer Figur, die in den früheren Filmen von Woody Harrelson gespielt wurde. Obwohl der 16-jährige Haymitch zunächst der Auswahl entgeht, wird er in einem manipulierten Verfahren doch noch als Tribut bestimmt. Zuvor hatte er versucht, seine große Liebe Lenore Dove (Whitney Peak) vor den Friedenswächtern zu schützen, nachdem die öffentliche Hinrichtung eines weiteren Jungen aus Distrikt 12 Chaos ausgelöst hatte. Lenore stammt aus dem Covey und ist eine Nachfahrin von Lucy Gray Baird aus "The Ballad of Songbirds and Snakes".

Kinostart im November 2026 Neben Joseph Zada und Whitney Peak ist der Film prominent besetzt: Mckenna Grace, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Lili Taylor, Ben Wang, Edvin Ryding, Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close, Billy Porter und Iris Apatow gehören zum Ensemble. Ralph Fiennes übernimmt die Rolle des Präsident Snow. Regie führt erneut Francis Lawrence, der bereits vier der bisherigen Filme inszenierte - darunter auch das Prequel über den jungen Snow. Buch und Film wurden zeitgleich angekündigt, und Collins ließ sich - wie sie erklärte - von der politischen Theorie David Humes inspirieren, insbesondere seiner Idee, "wie leicht die Vielen von wenigen Regierenden gelenkt werden". Sie wolle tiefer in die Themen Propaganda und Macht über Narrative eintauchen - Fragen, die heute aktueller seien denn je. Der Roman erschien im März 2025 und verkaufte sich bereits in der ersten Woche fünf Millionen Mal. Mit "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" kommt im Herbst 2026 auf die große Leinwand. Der geplante Starttermin in Österreich und Deutschland ist im November 2026.