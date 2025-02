Übertragung im Fernsehen und Livestream

Das Finale findet im Superdome in New Orleans statt. Kickoff ist in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00:30 Uhr deutscher Zeit. In Deutschland wird der Super Bowl sowohl im Free-TV als auch von Streamingdiensten übertragen. RTL zeigt das Spiel live und beginnt mit der Berichterstattung um 23:15 Uhr. Neben Vorberichten und Expertenanalysen gibt es Impressionen direkt aus dem Stadion. Begleitet wird die Übertragung von Moderatorin Jana Wosnitza, Community-Host Mitja Lafere, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld sowie den Experten Patrick Esume, Sebastian Vollmer und Björn Werner.