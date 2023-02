Das sind die 5 besten Football-Filme:

Virginia 1971: Die T.C. Williams High School soll endlich wieder ein vorzeigbares Footballteam bekommen. Dafür wird ein neuer Coach engagiert: der Schwarze Herman Boon, ein starrköpfiger und strenger Lehrmeister. Seine Schützlinge bereiten ihm einen kühlen Empfang. Aber auch untereinander kommt es zu Reibereien. Zu groß sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Spielern. Keine leichte Aufgabe für Boone und seinen Kollegen Bill Yoast (Will Patton) ...



Mit hartem Training, viel Einfühlungsvermögen, aber auch mit Autorität und Disziplin gehen sie an die Arbeit und nehmen die Herausforderung an. Doch werden die beiden Trainer ihren Schützlingen genug Teamgeist vermitteln können, um sie auf die Siegerstraße zu bringen?

"Gegen jede Regel" erzählt die Geschichte eines Schwarzen Footballtrainers an der ersten gemischten Schule für Schwarze und Weiße in Virginia. Hier trifft sportlicher Ehrgeiz auf gesellschaftliche Ungleichheiten.

