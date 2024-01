Neue Dokumentation über Christopher Reeve rührt Publikum zu Tränen

Auch sie spielt in dem Film eine große Rolle: "Die Art und Weise, wie die Filmemacher die Geschichte meiner Mutter erzählen, die Art und Weise, wie meine Mutter Dana in diesem Dokumentarfilm vorkommt, hat mich sehr berührt und ich bin sehr stolz darauf", sagte Will Reeve, der älteste Sohn der beiden, laut eines Berichts von "The Wrap".

Die 106 Minuten lange Dokumentation "Super/Man: The Christopher Reeve Story" startet dieser Tage in den US-amerikanischen Kinos. Ob und wann die Doku auch in deutschen Filmtheatern zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.