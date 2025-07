Ein richtig menschlicher Superman startet soeben in unseren Kinos unter James Gunns Regie, der mit diesem Film zugleich ein neues DC-Universum einführt. Darsteller David Corenswet setzt zu Höhenflügen an und legt ein paar spektakuläre Abstürze hin. Doch was passiert eigentlich, sobald der Abspann einsetzt? Bei einem Superhelden-Blockbuster sind zusätzliche Überraschungsszenen eigentlich Pflicht. Wir wollen euch verraten, ob das auch hier so ist und was euch in diesem Fall alles erwartet.