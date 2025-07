Kurz vor seinem regulären Kinostart: James Gunns (58) "Superman"-Reboot feierte am 7. Juli seine Weltpremiere im TCL Chinese Theater in Los Angeles . Alle Stars des Superheldenspektakels zeigten sich auf dem roten Teppich. Hauptdarsteller David Corenswet (32) tauschte dabei das blau-rote Cape von Superman gegen einen dunkelblauen Nadelstreifenanzug. Unter Anzug und Weste war ein hellblaues Hemd mit weißem Kragen zu sehen.

Einer hob sich optisch vom Rest der Gäste ab. Michael Rooker (70) kam in Hawaii-Hemd und Strohhut. Der u.a. aus "Guardians of the Galaxy" bekannte Lieblingsdarsteller von James Gunn leiht in "Superman" einem der Robotergehilfen seine Stimme.

Sohn von Christopher Reeve als ganz besonderer Gast

Ein ganz besonderer Besucher in L.A. war Will Reeve. Der 33-Jährige ist der jüngste Sohn von Christopher Reeve (1952-2004), der 1978 in der ersten großen "Superman"-Kinoadaption den Man of Steel verkörperte. Will Reeve hat in James Gunns Neuauflage einen Miniauftritt als Reporter. Im wahren Leben ist Will Reeve, der wie David Corenswet Nadelstreifen trug, Korrespondent des TV-Senders ABC.

"Superman" startet in Österreich und Deutschland am 10. Juli 2025 in den Kinos. In den USA geht es einen Tag später los.