"Surface": Neue Apple-Thriller-Serie mit Gugu Mbatha-Raw

Die 37-jährige britische Schauspielerin Gugu Mbatha-Raw ("Die Misswahl – Der Beginn einer Revolution", "Doctor Who") erhält nun dank Apple TV+ ihre erste Hauptrolle in einer Serie. Bei dem Streaming-Anbieter ist sie derzeit auch an der Seite von Reese Witherspoon in der Serie "The Morning Show" zu sehen.

Witherspoon wird zudem als Produzentin von "Surface" tätig werden. Die Story dazu stammt von "High Fidelity"-Mitschöpferin und Produzentin Veronica West.