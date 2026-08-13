„Surviving Amazonas“ mit Lilly Becker: Wer nimmt noch teil?

Zehn Tage in Hängematten schlafen, umgeben von Jaguaren, Schlangen, Spinnen und anderen Tieren. Zehn Tage ins eigene Ich reisen mit uralten heiligen Ritualen. Das ist die Aufgabe und Zielsetzung all jener, die sich an ""Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" beteiligen. Acht prominente Abenteurerinnen und Abenteurer tauchen komplett in das Stammesleben der Shanenawa ein und leben nach ihren Prinzipien – mit allen Konsequenzen.