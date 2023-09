Eine Survival-Show á la "Too Hot to Handle": So wie in der erfolgreichen Datingshow von Netflix, werden die Tilnehmenden von "Surviving Paradise" hinters Licht geführt:

Zwölf Kandidat:innen glauben, dass sie den Sommer ihres Lebens in einer Villa auf einer Klippe am Meer verbringen und ein Leben in Luxus führen werden. Was sie nicht wissen, ist, dass sie mit nichts anfangen müssen und in den Wäldern ohne jegliche Annehmlichkeiten leben werden. Mithilfe von Freundschaften und Allianzen kämpfen sie gemeinsam um den Einzug in die Villa und die Chance auf den Hauptpreis von 100.000 Dollar.

Bei so einem Szenario ist Kopfschütteln und Belustigung bei den Zuschauer:innen und Drama bei den Teilnehmer:innen vorprogrammiert. Einen ersten Vorgeschmack darauf bietet der Trailer: