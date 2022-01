Vorlage aus Israel

"Suspicion" basiert auf der preisgekrönten Serie "False Flag" aus Israel, die es 2015 und 2016 auf zwei Staffeln brachte. Damals fanden sich fünf gewöhnliche israelische StaatsbürgerInnen mit dem Verdacht konfrontiert, etwas mit dem Kidnapping des Iranischen Verteidigungsministers zu tun zu haben.

In dem Apple-Remake sind neben Thurman auch Georgina Campbell, Kunal Nayyar ("The Big Bang Theory"), Noah Emmerich ("The Americans"), Elizabeth Henstridge ("Agents of S.H.I.E.L.D."), Elyes Gabel ("Scorpion") und Angel Coulby ("Dancing on the Edge"). Als Showrunnter fungiert der BAFTA-Nominierte Rob Williams ("Man in the High Castle").

"Suspicion" wird am 4. Februar auf Apple+ starten.