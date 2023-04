Er ist schleimig und grün und kommt aus dem Sumpf. Damit ist nicht etwa Hulk der in den Dreck gefallen wäre, gemeint, sondern ein ganz anderes Wesen aus einem anderen Comic-Universum. "Swamp Thing" gilt als eine der gruseligsten DC-Figuren und bietet daher Stoff für einen Horrorfilm erster Klasse.

Nun steht auch fest, welcher berühmte Regisseur nach den Plänen der DC-Studios-Chefs James Gunn und Peter Safran die Aufgabe übernehmen wird, uns Angst einzujagen. Via Twitter wurde von James Mangold ("Logan – The Wolverine", "Indiana Jones und das Rad des Schicksals") selbst bestätigt, dass er zeitgleich an den Drehbüchern zu "Swamp Thing" und seinem "Star Wars"-Film arbeitet.