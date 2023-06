"The Flash", "Shazam 2", "Aquaman 2" und "Blue Beetle"

Bevor es so richtig losgeht, braucht es ein Reset, um überhaupt alle erdenklichen Wege für ein neues Universum zu ermöglichen (Comic-Fans werden diese Vorgangsweise nur allzu gut kennen).



"The Flash", "Shazam: Fury of the Gods", "Blue Beetle" und "Aquaman and the Lost Kingdom" sind so etwas wie die Überbleibsel des "alten DCU", die dieses aber nun zu Ende bringen sollen. Besonders "The Flash" (nach wie vor mit Ezra Miller) soll die Timeline innerhalb des DCU zurücksetzen und auf Null stellen.

Jason Momoa wird im zweiten Teil von "Aquaman" das letzte Mal in dieser Rolle zu sehen sein. Ob es mit dem Helden Shazam weitergeht, ist noch nicht bekannt und hängt wohl vom Erfolg von "Fury of the Gods" ab. "Blue Beetle" wird höchstwahrscheinlich eine einmalige Sache bleiben.