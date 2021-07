Von Killern gejagt

Momoa spielt Ray Cooper, einen Mann, der um seine Frau trauert. Ihr Tod wäre zu verhindern gewesen, doch ihr wurde ein teures Medikament vorenthalten, da eine Pharma-Firma den Preis noch weiter in die Höhe treiben wollte. Ray prangert dieses Vorgehen an und kommt einer Verschwörung auf die Spur, in die auch PolitikerInnen verwickelt sind.

Dadurch wird er zu einer ernsten Bedrohung und die Pharma-Bosse schicken ihm Killer hinterher – doch da sind sie an den Falschen geraten. Zunächst muss er mit seiner Tochter Rachel zwar die Flucht ergreifen, doch die beiden kämpfen sich auf dem Weg zur Gerechtigkeit unerbittlich durch. Immerhin versteht sich auch seine Film-Tochter Isabella Merced zu wehren und hat nicht umsonst Box-Unterricht genommen.