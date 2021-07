Die 12 besten Actionfilme aller Zeiten:

Kill Bill – Volume 1 (2003)

Actionfilme sind Macho-Männern vorbehalten, die alles dafür tun, ihr Testosteron-Level auf exorbitant hohem Niveau zu halten? Nicht, wenn es nach Quentin Tarantino geht, der es ohnehin liebt, Genrekonventionen durcheinander zu wirbeln und neu zusammenzubauen.

Uma Thurman als schonungslose Rache-Braut (sie heißt tatsächlich "Die Braut", da auf sie just an ihrem Hochzeitstag ein Mordanschlag verübt wird, den sie allerdings überlebt) schreibt traurig-rote Zeilen in den Wind, wenn sie im knallgelben Jogginganzug (eine Reminiszenz an Bruce Lee) all jene niedermetzelt, die für die Zerstörung ihres Lebenstraums verantwortlich sind – darunter befinden sich Darryl Hannah, David Carradine und die göttliche Lucy Liu in einer der besten Schwertkampf-Szenen der Popkultur.

Typisch Tarantino ist "Kill Bill – Volume 1" eine Poesie des Blutvergießens, die mit energischer Wucht die ZuseherInnen zum Teil an die Grenzen des Zumutbaren führt und doch aufgrund der wunderschönen Ästhetik als pervers-märchenhafte Killerin-Ballade funktioniert. Gleichzeitig ist der Streifen eine Hommage an all jene Filme, die Tarantino verehrt: Spaghetti-Western, chinesische Martial-Arts-Filme, japanische Samuraifilme und Animes.

