Die Story klingt leider nur allzu vertraut: In naher Zukunft wird die Menschheit durch einen Virus langsam ausgelöscht, doch immer wieder kommen Mischwesen aus Mensch und Tier auf die Welt. Der Hirsch-Junge Gus (Christian Convery) ist einer von ihnen.

Um ihn den Anfeindungen durch andere Menschen zu entziehen, hat ihn sein Vater (Will Forte) in völliger Isolation aufwachsen lassen. Doch eines Tages fasst Gus den Entschluss, sich auf die Suche nach seiner verschollenen Mutter zu begeben und verlässt die abgeschiedene Bleibe in der Wildnis.