Die 10 besten Fantasy-Serien auf Netflix:

The Witcher (seit 2019)

Die Fantasy-Serie basiert auf den polnischen Bestsellern von Andrzej Sapkowski und konnte bereits als Game-Adaption eine riesige Fangemeinde hinter sich versammeln. Auch bei Netflix katapultierte sich "The Witcher" – wahrscheinlich nicht zuletzt wegen Hauptdarsteller Henry "Superman" Cavill – in die Top 3 der erfolgreichsten Serien des Streaming-Giganten. Die Abenteuer rund um den wortkargen Hexer Geralt von Riva werden mit energischer Wucht, ausschweifender Action und brutaler Gewalt in Szene gesetzt, die Märchen- und Sagen-Monster lassen Horror-Fans zufrieden nicken. Dazwischen sorgt gelungener Humor fürs Aufatmen.

Eine zutiefst gespaltene Gesellschaft, eine Welt, in der Menschen oft die größten Monster sind, und eine auf mehreren Zeitebenen erzählende Handlung lassen "The Witcher" jedoch nicht zur brachialen Schlacht-Orgie verkommen, sondern verleihen ihm einen komplexen, gesellschaftskritischen sowie auch zart philosophischen Überbau, der trotz all der Düsterheit sogar Hoffnung aufkommen lässt. Ach ja: Sex gibt's auch.

Hier geht's direkt zur Serie!