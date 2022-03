Kruger als böse Studio-Chefin

Die aus "Chilling Adventures of Sabrina" bekannte Kiernan Shipka spielt hier die junge Assistentin Lou, die ihre Studio-Chefin Joyce Holt (Kruger) zunächst verehrt, doch als die unberechenbare Produzentin durch ihr inakzeptables Verhalten einen Mitarbeiter sogar in den Selbstmord treibt, ändert sich die Stimmung schlagartig und Lou scheint sich auf ein immer gefährlicheres Spiel einzulassen, um Rache an der Frau zu nehmen.

Wie es aussieht, dürfen wir uns aber auf kein originalgetreues Remake einstellen, sondern diese von Kathleen Robertson geschaffene Serie hat an der früheren Story weitreichende Änderungen vorgenommen. Vor allem der satirische Tonfall scheint vollkommen zu fehlen und das Werk dürfte sich in einen düsteren Rache-Thriller im Stil von "Brand New Cherry Flavor" verwandelt haben.