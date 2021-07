"Brand New Cherry Flavor"-Trailer: Netflix-Serie im Lynch-Style

Alptraum aus Sex, Magie und Rache

Geschaffen hat die Serie Nick Antosca, von dem zum Beispiel auch die Horror-Anthologie-Reihe "Channel Zero" stammt. In "Brand New Cherry Flavor" kommt Rosa Salazar ("Alita: Battle Angel") als ambitionierte Regisseurin Lisa ins Hollywood der frühen 90er, um ihren ersten Film zu inszenieren.

Doch leider vertraut sie den falschen Personen und wird übel betrogen – ihr Traum-Projekt verwandelt sich in einen Albtraum und sie gerät in einen wahnhaften Strudel aus Sex, Magie und Rache. Es treten Zombies, Auftragskiller und Catherine Keener als eine seltsame Tattoo-Künstlerin in Erscheinung, die Katzen liebt und gerne andere Menschen mit einem Fluch belegt.

Lisa muss obendrein ein paar Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit klären, um das ganze Desaster lebendig zu überstehen.

Neben Rosa Salazar und Catherine Keener in den Hauptrollen bekommen wir auch Eric Lange, Jeff Ward und Manny Jacinto zu sehen.