In einem offenen Brief üben 81 Filmschaffende scharfe Kritik an der diesjährigen Berlinale . In dem im Branchenmagazin "Variety" veröffentlichten Schreiben zeigen sich bekannte Schauspieler und Regisseure "bestürzt". Ihrer Meinung nach gebe es eine "Beteiligung an der Zensur von Künstlern, die Israels andauernden Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen ablehnen" - und die deutsche Regierung spiele "eine Schlüsselrolle bei der Ermöglichung".

Berlinale: Eine "moralische Pflicht"

Von den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern - darunter Film- und Serienstars wie Tilda Swinton (65), Javier Bardem (56), Tobias Menzies (51), Tatiana Maslany (40) oder Brian Cox (79) und Regisseure wie Adam McKay (57) und Mike Leigh (82) - wird eine klare Haltung gefordert. Wie sich das Festival in der Vergangenheit bereits mit Menschen in der Ukraine und im Iran solidarisiert habe, solle man auch jetzt seine "moralische Pflicht" erfüllen.

Gleichzeitig stellen sich die Filmschaffenden gegen Jurypräsident Wim Wenders (80). Während einer Pressekonferenz am 12. Februar hatte der Journalist Tilo Jung die Jurymitglieder gefragt, wie sie zur Haltung der Berlinale und der deutschen Regierung bezüglich Gaza stünden. Der Regisseur hatte erklärt, dass man sich "aus der Politik heraushalten" müsse. Mit bestimmt politischen Filmen begebe man sich "auf das Feld der Politik, aber wir sind das Gegengewicht zur Politik. Wir sind das Gegenteil von Politik." In dem offenen Brief heißt es: "Wir widersprechen entschieden der Aussage des Jurypräsidenten der Berlinale 2026, Wim Wenders, dass Filmemachen 'das Gegenteil von Politik' sei." Man könne eines nicht vom anderen trennen.

Wie auch internationale Medien wie "Variety" oder "Deadline" berichteten, kam es ausgerechnet bei Jungs Frage im Livestream von der Konferenz zu Einschränkungen. In einem Statement war demzufolge von "technischen Problemen" die Rede. Manche stellten sich die Frage, ob womöglich zensiert wurde. In einem auf YouTube über den offiziellen Berlinale-Kanal veröffentlichten Mitschnitt sind die erwähnten Stellen jedoch in Gänze zu sehen. Jung kommentiert dort, dass letzten Endes wohl keine Zensur vorliege, es allerdings "interessant" sei, dass es im Stream ausgerechnet "technische Probleme" gegeben habe, als über Palästina gesprochen wurde.