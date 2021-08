Remake

Drehbuchautor und Regisseur Hagai Levi setzt in seiner Verfilmung auf die authentische Darstellung von Liebe, Hass, Leidenschaft und Monogamie in einer Ehe. Die Handlung wurde an die heutige Zeit angepasst, aber es wurde nicht allzu sehr in Bergmans Originaltext eingegriffen.

Eigentlich hätten Oscar Isaac und Michelle Williams das Ehepaar spielen sollen, doch aufgrund von zeitlichen Problemen musste Williams das Projekt absagen. Seit ihrem Durchbruch war Jessica Chastain nur in Kinofilmen zu sehen. "Szenen einer Ehe" ist ihre Rückkehr ins Fernsehen und zeigt, wie sehr ihr dieses Projekt am Herzen lag, da sie und Isaac auch als ProduzentInnen an der Serie beteiligt sind.

"Szenen einer Ehe" startet am 12. September auf HBO. Die Miniserie wird parallel zum US-Start in der Nacht vom 12. auf den 13. September in der Originalfassung auf Abruf über Sky Q und Sky Go verfügbar sein – mit wöchentlich einer Episode. Die Ausstrahlung der synchronisierten Fassung erfolgt ab 19. November auf Sky Atlantic.