"Tage, die es nicht gab"-Staffel 2: Das sind die 8 neuen Folgen
In der zweiten Staffel des Serien-Highlights "Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse" kehren Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl als Freundinnen auf ORF zurück. Trotz größter Bemühungen will sich ein ruhiges Leben in Zollberg nicht so recht einstellen, denn es gibt eine neue Leiche – und damit neue Ermittlungen. Der Zusammenhalt der Frauen ist allerdings nach wie vor felsenfest – und wichtiger denn je, denn ein Mordmotiv muss man bei ihnen allen nicht lange suchen.
Das sind die Stars von Staffel 2
Neben den vier österreichisch-deutschen Publikumslieblingen drehten für die acht neuen 48-minütigen Folgen der ORF/ARD-Degeto-Film/ARD-Erfolgsserie von Mai bis September 2024 in Wien und Umgebung erneut u. a. Sissy Höfferer, Tobias Resch, Rick Kavanian, Jutta Speidel, Wanja Mues, Etienne Halsdorf, Stefan Pohl und Andreas Lust sowie Paulina Hobratschk, Maya Unger und Cesár Sampson. Regie führten, wie auch schon bei der ersten Staffel, Anna-Katharina Maier und Mirjam Unger nach Drehbüchern von Mischa Zickler.
Wann sind die 8 neuen Folgen zu sehen?
Ab dem 17. November ist das Quartett jeweils montags um 20.15 und 21.05 Uhr in Doppelfolgen in ORF 1 (sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON) in der zweiten Staffel. Dadurch ergibt sich folgende Episoden fahrplan:
- 17. November 2025: Folgen 1 + 2
- 24. November 2025: Folgen 3 + 4
- 1. Dezember 2025: Folgen 5 + 6
- 8. Dezember 2025: Folgen 7 + 8 (Finale)