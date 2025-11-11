In der zweiten Staffel des Serien-Highlights "Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse" kehren Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl als Freundinnen auf ORF zurück. Trotz größter Bemühungen will sich ein ruhiges Leben in Zollberg nicht so recht einstellen, denn es gibt eine neue Leiche – und damit neue Ermittlungen. Der Zusammenhalt der Frauen ist allerdings nach wie vor felsenfest – und wichtiger denn je, denn ein Mordmotiv muss man bei ihnen allen nicht lange suchen.