Das Universum der Turtles wächst weiter: Die Zeichentrickserie "Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles" erzählt bald auf Paramount+ von den Abenteuern der vier Lieblings-Pizzahelden Leo, Raph, Donnie und Mikey, die aus den Abwasserkanälen in den Straßen von New York City auftauchen, um Schurken, die in den Schatten des Big Apple lauern, zu besiegen. Doch nicht nur neue Gefahren drohen, auch das Teenagerleben der Vier sorgt für eine Menge Widrigkeiten. Einen Vorgeschmack darauf bietet der Trailer: