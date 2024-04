Viele tote Turtles mit R-Rating

Bei diesem Projekt soll sogar eine härtere Gangart eingeschlagen werden, denn Paramount plant, die zwischen 2020 und 2022 erschienene Comic-Vorlage "The Last Ronin" in einer Realversion zu verfilmen. Hierbei handelt es sich um eine recht düstere alternative Story aus einem New York unter totalitärer Herrschaft: Meister Spliter und die meisten Turtles wurden durch einen Nachfahren Shredders getötet; nur ein einziger Ninja-Krieger hat überlebt, der sich nun auf einen gnadenlosen Rachefeldzug begibt.

Da es in der Filmversion entsprechend brutal zugehen wird, ist in Amerika für dieses Werk ein R-Rating vorgesehen, was bedeutet: kein Jugendlicher unter 17 Jahren, auch wenn er in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein sollte, darf den Film sehen.